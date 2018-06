Annoncé officiellement comme nouveau joueur de Manchester United, le milieu de terrain international brésilien Fred (24 ans), ancien pensionnaire du Shakhtar Donetsk, a expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre les Red Devils, plutôt que Manchester City, le Paris SG ou encore Naples.

« C’est le plus grand club du monde et je suis ravi de faire partie de cette incroyable équipe. Travailler avec José Mourinho, qui a remporté tant de trophées durant sa carrière de coach, est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Je suis impatient de démarrer et de rencontrer mes nouveaux partenaires. Je voudrais remercier tout le monde au Shakhtar Donetsk pour tout ce qu’ils ont fait pour moi ces cinq dernières années. C’est très excitant pour moi, maintenant, je vais pouvoir pleinement me concentrer sur la Coupe du Monde avec le Brésil », a-t-il lancé.