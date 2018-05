A 18 ans, Ryan Sessegnon est annoncé comme la future pépite du football anglais. Auteur de 16 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le latéral gauche de formation attire forcément le regard des plus grands clubs européens. Le joueur de Fulham cèdera-t-il aux sirènes, alors que son club a acté sa remontée en Premier League samedi dernier en gagnant face à Aston Villa (1-0) ?

En tout les cas, si l’envie lui en prenait, il n’obtiendra pas de bon de sortie. Contacté par le Times, le président de Fulham, Shahid Khan, s’est montré clair concernant l’avenir de sa pépite. « On ne veut pas que Sessegnon s’en aille. Je ne pense pas qu’il veut partir. Il va rester à Fulham pour l’année à venir et nous guider en Premier League. Il est là depuis l’âge de 8 ans. On veut faire les choses bien pour lui. » Suffisant pour calmer les ardeurs de ses courtisans ?