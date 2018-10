Attaquant mythique du football argentin, Gabriel Batistuta est en pleine présentation d’un documentaire sur sa carrière : "El numero nueve". Celui qui a marqué l’histoire de la Fiorentina s’est exprimé sur la rivalité entre Cristiano Ronaldo comme le rapporte Tuttosport : « qui je préfère entre Messi et Cristiano Ronaldo ? Si je dois choisir, je prendrai les deux, sinon Messi simplement parce qu’il est Argentin. Ce sont deux joueurs différents : Léo participe beaucoup plus au jeu et j’ai du mal à les comparer. »

Il a ensuite insisté sur les qualités de Cristiano Ronaldo : « il a toujours marqué beaucoup de buts, a une personnalité et une mentalité différentes des autres. Donc, il ne s’arrêtera jamais et voudra marquer jusqu’à ce que ses jambes le permettent. J’imagine qu’il est comme moi, un éternel insatisfait. Comme il a montré jusqu’à présent dans la Ligue des Champions de la Juventus , il est celui qui a plus de continuité et il a une équipe qui peut prétendre remporter la coupe. »