L’OM est moribond ces derniers mois, sur ses 10 dernières rencontres toutes compétitions confondues le bilan est catastrophique : 6 défaites, 3 matchs nuls et 1 seule petite victoire laborieuse contre Caen lors de la dernière journée de championnat. Mais l’OM, éliminé de toutes les compétitions, ne joue plus que les places européennes et on peut légitimement s’attendre à une réaction d’orgueil de la part des joueurs qui ne sont pas épargnés par leurs supporters.

Face à eux, les Lillois de Christophe Galtier qui s’accrochent fièrement à la seconde place du classement depuis leur victoire à Montpellier le 4 décembre dernier. Réguliers mais pas infaillibles, les Dogues ne devront pas se relâcher s’ils ne veulent pas se faire rattraper par l’OL qui reste à seulement 3 points d’eux au classement.

Que l'on soit supporter de l'une ou l'autre équipe ou que l'on soit simple amateur de paris sportifs cette rencontre est l'occasion d'empocher le pactole avec une prise de risque limitée. Parmi les différents paris proposés pour cette finale, en voici quelques-uns à absolument tenter :

L’OM l’emporte sur le LOSC 2-0 (coté à 9)

Les Marseillais veulent s’employer à reconquérir leur public et leur offrir une belle et rassurante victoire. On attend au tournant les cadres par exemple Florian Thauvin qui se doit de montrer l’exemple et se distinguer pour remettre l’équipe sur de bons rails. Nul doute que l’ailier phocéen essaiera de mettre ses coéquipiers dans le sens de la marche en marquant tôt dans la partie (premier buteur coté à 4.60). Mario Balotelli, qui vient de s’engager, est annoncé dans le groupe pour la rencontre, il pourrait faire une entrée en jeu fracassante en marquant dès son premier match sous ses nouvelles couleurs (coté à 2.20).

Le LOSC l’emporte sur L’OM 2-0 (coté à 14)

Emmené par ses buteurs prolifiques, Bamba, Leão et Pépé, le LOSC pourrait enfoncer les Marseillais chez eux. Le trio d’attaquants est en feu : à eux trois ils ont inscrit 26 buts en championnat depuis le début de la saison, soit 1.3 but par match. Et les défenseurs marseillais n’ont sûrement pas oublié la gifle reçue à Lille 3-0 au match aller.

