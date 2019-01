Et pour cette rencontre, le site de paris sportifs PMU propose une offre à ne pas rater : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offerts avec le code « SPORT ». Parmi les différents paris proposés sur PMU pour cette finale, en voici quelques uns à absolument tenter :

Ce dimanche soir, l’AS St-Etienne et l’OL s’affrontent pour un nouveau derby. La rivalité entre les deux équipes qui luttent pour une place en Ligue des champions, est terrible et le match promet d’être animé. Les Verts sont en grande forme et trustent désormais la troisième place de Ligue 1 grâce notamment à la forme étincelante de Wahbi Khazri. Quant à l’OL, la situation n’est pas vraiment la même. Le début de l’année 2019 est terrible pour les hommes de Bruno Genesio qui peinent à tous les matches.

Qu’on soit un supporter de l’ASSE ou de l’OL, voici quelques conseils pour tenter de faire sauter la banque avec un risque limité. Déjà pour les amateurs de statistiques, vous serez ravis d’apprendre que cela fait 11 ans qu’un derby entre les deux équipes ne s’est pas terminé sur un résultat nul. De quoi vous donner l’envie de miser sur une victoire de l’une des deux équipes.

L’AS Saint-Etienne l’emporte 2-0 contre l’OL (coté à 13)

Emmené par un grand Wahbi Khazri, l’attaquant des Verts est redoutable. Face à une équipe de l’OL qui encaisse beaucoup de buts ces dernières semaines, l’ASSE pourrait facilement se détacher

L’OL l’emporte 2-0 contre l’ASSE (coté à 11)

Dans le dur, l’attaque de l’OL a vu Moussa Dembelé et Nabil Fekir, décevants ces dernières semaines, retrouver le chemin des filets face à Toulouse mercredi. Associée à cela la bonne forme de Bertrand Traoré, Lyon et surtout Nabil Fekir pourraient se rappeler au bon souvenir de l’année dernière où ils avaient fait exploser la maison verte.

