Après l’avoir largement emporté face à l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter le premier adversaire de poids en Ligue 1 cette saison, à savoir l’OL. Avec 8 victoires en autant de matches, le club parisien sera bien évidemment l’immense favori devant une équipe de l’OL qui viendra défendre chèrement sa peau. Sur courant alternatif depuis le début de la saison, la bande à Bruno Genesio a prouvé à l’Etihad Stadium de Manchester City que l’OL était capable de tout, même à l’emporter en Ligue des Champions face à l’un des favoris de la compétition. Dès lors, Lyon va forcément se servir de ce match référence à l’heure d’affronter Paris dans son antre du Parc des Princes. Et Reims, qui avait ouvert le score lors du dernier match à domicile du PSG avant de sombrer a prouvé qu’il était possible de prendre à défaut la bande à Neymar et Mbappé. Une ouverture du score de l’OL et un maintien de l’avantage pour l’OL jusqu’à la mi-temps, qui aura eu en plus une journée de plus de récupération, ne sont pas à exclure. Ensuite la force de réaction parisienne pourrait avoir raison de la motivation et de l’envie lyonnaise. Il a été largement prouvé cette saison qu’il était difficile de tenir 90 minutes à un rythme élevé face au PSG sans avoir de creux en seconde période. Nîmes, Rennes, Saint-Étienne et Nice peuvent d’ailleurs en témoigner.

