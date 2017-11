Véritable choc de cette cinquième journée de la phase de poule de Ligue des Champions, la confrontation entre la Juventus Turin et le FC Barcelone promet d’être bien plus serrée qu’au match aller, les Catalans l’avaient facilement emporté sur le score de (3-0). Il faut dire que la Vieille Dame est littéralement au pied du mur avant cette rencontre et qu’elle se doit de réagir. Habituée à truster la première place de Serie A et à traverser très tranquillement la première phase de Ligue des Champions, la Juve pourrait tout simplement tout perdre. Actuel troisième de Serie A après une défaite compliquée face à la Sampdoria (3-2 après avoir été mené 3-0 jusqu’à la 89e minute), avec il est vrai un onze de départ remanié, le club turinois est bien ancré à la deuxième place du groupe D avec seulement 3 points d’avance sur le Sporting, qui reçoit l’Olympiakos, peu en verve sur la scène continentale depuis le début de saison.

Dès lors, le match contre le Barça revêt d’une importance capitale et la défaite est très clairement à exclure. Massimiliano Allegri en est conscient et a assuré en conférence de presse que ses troupes étaient surmotivées à l’idée d’affronter le club catalan. La formation de Miralem Pjanic pourra d’ailleurs compter sur des statistiques favorables à domicile face au Barça en Coupe d’Europe. Jamais en Coupe d’Europe, la bande à Lionel Messi ne s’est imposée à Turin. Elle compte deux nuls et une défaite mémorable en Champions League la saison passée (3-0) au Juventus Stadium, grâce à un immense Paulo Dybala. Il faudra tout le génie du talent argentin pour tenter de faire tomber une équipe barcelonaise invaincue depuis la double confrontation face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (15 victoires - 2 nuls). Une formation intraitable à défaut d’être brillante, qui sera difficile à battre et qui n’aura besoin que d’un seul point pour valider la première place du groupe. Ainsi, un match nul entre les deux formations, coté à 3,30, est clairement envisageable.

