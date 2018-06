Cette fois-ci, on y est ! Quatre ans après avoir échoué en 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2014 face à l’Allemagne, la France de Didier Deschamps compte bien faire mieux qu’au Brésil. Et comme souvent dans ce type de compétition, c’est le premier match qui donne le ton pour la suite. Ainsi les Bleus voudront lancer parfaitement leur compétition et ainsi marquer les esprits. Autant dire que Griezmann, Mbappé & co seront surmotivés à l’idée de frapper fort d’entrée face à une équipe d’Australie, considerée comme l’une des plus faibles de la compétition.

La France l’emporte contre l’Australie (cote à 1,26 soit un gain potentiel de 252 € pour une mise de 200 €)

Considerée comme l’adversaire le plus faible du groupe de la France, l’Australie, qui ne brille que très rarement en Coupe du Monde, ne devrait pas poser beaucoup de problèmes aux Bleus. Un score-fleuve est même à prévoir. Rappelons qu’en 2014, les Aussies avaient encaissé 9 buts en 3 matches et terminés derniers de leur groupe de poule.

La France gagne par au moins trois buts d’écart (cote à 2,75 soit un gain potentiel de 550 € pour une mise de 200 € )

Capable du meilleur comme du pire, l’Australie, qui est capable aussi bien de tenir tête à la Colombie que de se prendre des grosses raclées (0-4 face au Brésil ou encore 1-4 face à la Norvège), ne devrait pas peser bien lourd face au potentiel offensif de la France. Comme face à l’Afrique du Sud en 1998 (victoire 3-0) et face au Honduras en 2014 (victoire 3-0), les Bleus devraient largement l’emporter par au moins trois buts d’écart.

Antoine Griezmann met un doublé face à l’Australie (cote à 5,50 soit un gain potentiel de 1 100 € pour une mise de 200 € )

Véritable leader technique des Bleus, Antoine Griezmann ne devrait pas manquer de se mettre en valeur face à l’Australie. Meilleur buteur de l’Euro 2016, Grizi devrait encore représenter un véritable danger pour toutes les défenses adverses, à commencer par celle très lourde de l’Australie. L’attaquant de l’Atletico, qui reste sur deux buts en finale de la Ligue Europa contre l’OM et un but face à l’Italie pourrait lancer idéalement les Bleus en s’offrant un doublé, d’autant qu’il a été désigné tireur des penaltys, ce qui augmente sérieusement ses chances de marquer.

