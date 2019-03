Après avoir échoué dans la course à la qualification au final four de la Ligue des Nations, les champions du monde tricolores s’attaquent désormais aux qualifications de l’Euro 2020. Et si le premier adversaire n’a rien de terrible, les Bleus vont devoir se méfier de leur périple en Moldavie face à une équipe accrocheuse. Malgré tout, la France devrait pouvoir s’en sortir et s’imposer sur un très faible écart. C’est le pari que nous vous proposons et qui pourrait vous rapporter gros.

Après une année 2018 riche en émotion avec notamment le sacre mondial, l’Équipe de France n’a pas très bien terminé l’année en s’inclinant sans aucune discussion face aux Pays-Bas. Si la courte victoire en amical face à l’Uruguay a permis aux hommes de Didier Deschamps de se rassurer, il va falloir sortir le bleu de chauffe à Chisinau vendredi pour affronter la Moldavie lors du premier match des éliminatoires de l’Euro 2020. Finalement, on ne connaît pas grand-chose de l’actuel 170e au classement FIFA. Mais dans son stade Zimbru, dont la capacité atteint 10 400 places, les Moldaves défendent chèrement leur peau. Les deux adversaires les plus prestigieux, à savoir la Côte d’Ivoire et la Corée du Sud, ont eu toutes les peines du monde à s’imposer. Si la Corée du Sud a arraché un succès 0-1, les Ivoiriens l’ont emporté 1-2.

C’est sur ce score que nous vous proposons de miser sur ce Moldavie-France et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que l’Équipe de France n’a pas une attaque prolifique depuis la fin du Mondial et plafonne à deux buts par match maximum. Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé se partagent les buts et tout porte à croire que l’attaquant du PSG voudra trouver la faille pour se rassurer offensivement après quelques difficultés récentes (match raté contre MU, penalty raté contre l’OM). Remonté comme un coucou, Mbappé pourrait porter la France pour lui offrir un précieux succès à l’extérieur. Mais dans un stade champêtre et à 2000 km de Paris, les hommes de Didier Deschamps n’auront pas la tâche facile. Et un but marqué des Moldaves n’est pas à exclure.

