Alors que le mercato turc a fermé ses portes une semaine plus tard qu’en France, on apprend que Galatasaray a tenté de recruter au dernier moment Patrice Evra. Le club stambouliote a décidément un faible ces derniers temps pour le marché de la Ligue 1, puisqu’il a déjà engagé Bafétimbi Gomis, Younès Belhanda et, tout récemment, Cédric Carrasso.

Et comme le révèle L’Equipe, le leader du championnat turc s’est intéressé de près au latéral gauche de l’Olympique de Marseille, sans pour autant formuler d’offre. Finalement, les dirigeants de Galatasaray ont opté pour le latéral roumain Iasmin Latovlevici, plus jeune qu’Evra (31 ans contre 36).