Laissé libre par les Girondins de Bordeaux l’été dernier, le portier de 36 ans avait opté pour un départ en direction de Galatasaray. Une expérience turque qui ne se passe pas comme prévu. Le gardien international français (1 cape) n’a joué qu’un seul match depuis le début de saison et ronge son frein sur le banc des Stambouliotes. Une situation difficile a vivre pour l’ancien bordelais qui était arrivé en tant que doublure de l’Uruguayen Fernando Muslera au début de la saison.

Depuis la nomination de Fatih Terim à la tête des sang et or, sa situation a même empiré et il a été rétrogradé en tant que troisième gardien. Lors du dernier match de coupe contre Bucaspor, le Turc Eray Iscan (26 ans) lui a été préféré. Selon RMC Sport, Cédric Carrasso songerait même à un départ dés cet hiver alors que son contrat court jusqu’en juin prochain.