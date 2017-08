Manchester City a fait couler beaucoup d’encre lors de ce mercato estival, avec les signatures des deux défenseurs les plus chers de l’histoire du football, Kyle Walker et Benjamin Mendy. Danilo a rejoint l’arrière-garde des Citizens, Bernardo Silva est arrivé au milieu et le Brésilien Ederson est venu récupérer le poste de gardien. Rien que ça ! Le temps est venu de dégraisser pour Pep Guardiola. Et au registre des départs, le milieu Brésilien Fernando devrait faire ses valises et rejoindre la Turquie.

Le club de Galatasaray a en effet communiqué cet après-midi, pour annoncer que des négociations étaient entamées entre le club stambouliote et Manchester City, pour le transfert du trentenaire brésilien. « Galatasaray annonce avoir entamé des discussions sur le transfert du joueur Fernando Francisco Reges », peut-on lire sur le site internet du club. Enfin, le club stambouliote a posté une photo du joueur dans l’avion le menant de Porto à Istanbul. Il ne s’agit plus que d’une question d’heure.