Galatasaray s’est imposé ce samedi face à l’Akhisar Belediye (4-2) et prend provisoiremet la tête du championnat turc. La formation stambouliote était menée 2-0 avant la pause avant de renverser la situation.

Fernando réduisait le score dès la 49e minute avant que Gomis n’égalise et inscrive ainsi son 14e but de la saison. L’ancien attaquant de l’OM s’est malheureusement distingué de bien mauvaise manière par la suite en se faisait exclure suite à un accrochage (70e). Younes Belhanda (70e) et Sofiane Feghouli (90+4) ont permis à Galatasaray de s’imposer.