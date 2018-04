Fessé par l’OM 5-1 lors de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi, le LOSC reste dans la zone rouge et inquiète toujours autant. Les Lillois avaient même baissé les bras en seconde période après avoir été menés 4-0 à la pause. En conférence de presse, Christophe Galtier avait la mine des mauvais jours. Le coach des Dogues a déploré le manque de réalisme de son équipe dans les deux surfaces de réparation. Et face à Marseille, ça coûte cher.

« Le match a semblé à l’entame facile. Si je devais faire la conférence de manière courte, on a été mauvais, très mauvais et dans les deux surfaces. A ce moment-là, vous ne pouvez rien espérer. Quand on manque ces situations dans les 20 premières minutes, vous donnez beaucoup d’espoir à Marseille, qui est favori dans ce match-là. Quand vous êtes absents sur les centres, dans la surface de réparation, vous donnez la possibilité à cette attaque et à ces joueurs de qualité, de talent, d’être efficaces. Ils l’ont été sur les 35 premières minutes. Nous non, que ce soit dans notre surface ou la leur. »