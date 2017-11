L’Olympique de Marseille avait la possibilité de passer à la troisième position en venant à bout de Bordeaux, mais les Olympiens n’ont pu faire mieux que de ramener un point de Gironde (1-1). Pour Rudi Garcia, ça ne va pas être simple de finir dans le trio de tête.

« Si on est dans toutes les compétitions, il faut absolument grossir le groupe en terme quantitatif. L’objectif est de faire mieux que l’année dernière. À quoi ça sert de se mettre une pression supplémentaire, il faut être mesurés. Si on est 4e, intérieurement on ne sera pas content, extérieurement on sera dans l’objectif. Ça va être dur de finir dans les trois, mais on va tout faire pour », a indiqué le coach phocéen à France 3 Provence Alpes Côte d’Azur.