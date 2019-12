Alors que son aventure du côté du Real Madrid est loin d’être un rêve éveillé, Gareth Bale (30 ans) n’a jamais caché ses priorités. Et parmi ses passions, on retrouve le golf, qui occupe de plus en plus de temps dans son quotidien. À tel point que cela attire l’attention de son sélectionneur, Ryan Giggs, qui dirigera les Pays de Galles à l’Euro 2020 comme le rapporte The Times.

Et la sanction va tomber pour l’ailier. Ryan Giggs empêchera Gareth Bale de jouer au golf pendant l’Euro 2020 parce qu’il veut que ce dernier se concentre sur le football. Et les Dragons auront fort à faire puisqu’ils sont tombés dans le Groupe A en compagnie de la Turquie, de l’Italie et de la Suisse.