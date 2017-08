Après Isco, c’est Gareth Bale qui semble sceller son avenir dans les colonnes de As ce mercredi 9 août. Après la rencontre de Supercoupe d’Europe remportée par le Real contre Manchester United (2-1), le Gallois s’est exprimé sur son avenir. Souvent concurrencé par Isco l’an passé, l’ancien ailier de Tottenham a confirmé souhaiter récupérer sa place de titulaire au Real Madrid, plutôt que de répondre aux sirènes mancuniènes.

« Je serais heureux de me battre pour regagner mon poste cette saison. Tout le monde doit le faire, en permanence. Je me concentre sur mon football et ne lis pas ou n’entend pas les rumeurs sur mon futur. Tout est normal pour moi à Madrid. Sans doute que les spéculations ont augmenté sur mon compte car je jouais contre Manchester United hier soir. » Bale a offert une passe décisive à Isco pour le deuxième but merengue contre les Red Devils.