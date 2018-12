Le 24 septembre dernier, Mohamed Salah a remporté le Prix Puskas du plus beau but de l’année, pour sa réalisation dans le Derby de la Mersey, face à Everton. Un choix surprenant, surtout quand Gareth Bale a mis un sublime retourné en finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Dans un entretien accordé à Four Four Two, le Gallois n’a d’ailleurs pas caché son étonnement concernant cette décision. « Oui, j’ai été surpris par cela, pour être honnête. Que peut-on dire ? Ça enlève un peu de prestige à ce prix, bien que ce soit évidemment un but fantastique de Salah. » Il peut se consoler, c’est lui qui a remporté la C1 au détriment de l’Égyptien.