Alors que l’Égypte tient en respect l’Uruguay (0-0) à 20 minutes du terme, Gary Lineker en a profité pour donner son avis sur la rencontre et notamment la prestation de Luis Suarez, la star de la Celeste.

« Mo Salah fait un meilleur match que Luis Suarez » a tweeté l’Anglais. Évidemment, il faut le prendre sur le ton de l’humour puisque Salah n’est pas sur le terrain (ou pas encore), insuffisamment remis de sa blessure à l’épaule. Suarez a lui manqué trois belles occasions durant cette rencontre.

Mo Salah has been better than Luis Suarez in this game.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 15 juin 2018