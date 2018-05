La relation complexe entre José Mourinho et Paul Pogba poussera-t-il le Français au départ ? C’est en tout les cas ce que s’amusent à dire la presse britannique ces derniers temps. Coïncidence ou pas, le milieu français enchaîne les bonnes performances depuis. Mais c’est encore loin d’être suffisant pour faire taire les rumeurs.

L’ancien joueur de MU et chroniqueur pour Sky Sports s’est prononcé sur les conséquences d’un possible départ de la Pioche. « Je ne suis pas confiant, mais en même temps je n’ai rien entendu qui suggère qu’il y ait une vente définitive. À mon avis, Manchester United a pris un risque avec Angel Di Maria, vont-ils vraiment refaire ça avec Paul Pogba ? C’est un gros, gros risque de le vendre. Vous pourriez aussi vous débarrasser des gros joueurs que vous essayez d’attirer au club. J’espère qu’il va rester et que ça marchera pour lui ». C’est dit !