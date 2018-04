Laurent Blanc, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Paris SG en 2016, fait l’actualité en ce moment. Son changement d’agent et sa possible collaboration avec Mino Raiola laisse entrevoir un retour sur un banc de touche dans les semaines à venir. Jean-Louis Gasset, son ancien adjoint à Bordeaux, chez les Bleus et au PSG, a lui laissé la porte entrouverte à un nouveau projet commun dans les colonnes du Midi Libre ce jeudi.

« C’est possible, oui peut-être. Avec Lolo, on s’appelle peu, mais lorsqu’il le fera, c’est que ce sera sûr. Là, on avisera. On a pris rendez-vous avec le club pour début mai. D’ici là, il y a quatre finales à jouer », a expliqué l’actuel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Le coach a ensuite répondu avec humour à une question sur sa maîtrise de l’anglais en cas de départ de Blanc à Chelsea. « (Il rigole) Of course (bien sûr) ! Tu m’aurais entendu recruter Subotic par téléphone cet hiver, tu aurais été espanté », a-t-il glissé. C’est dit !