Éliminé en quart de finale de la CAN 2009 par l’Algérie, la Côte d’Ivoire a pu voir évoluer sous ses couleurs un certain Jean-Philippe Gbamin (23 ans). Ce dernier souhaite progresser et devrait quitter Mayence. Il attire notamment l’attention des cadors de Ligue 1 à savoir Paris, Lyon et Marseille selon Bild.

Le milieu de terrain est intéressé par l’Angleterre où Fulham et Arsenal le voulaient. Mais le club allemand attend désormais une somme d’environ 30 millions d’euros pour lâcher son joueur. Mayence aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne d’Edimilson Fernandes (prêté par West Ham). Pour rappel, le jeune international est sous contrat jusqu’en juin 2023.

