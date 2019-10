Rien ne va plus au Genoa ! Dix-neuvième et avant-dernier de Serie A, le club italien n’a que 5 petits points au compteur (1 victoire, 2 nuls et 5 défaites en championnat). Hier, le Genoa a été atomisé 5 à 1 par Parme. Menacé, Aurelio Andreazzoli est sur un siège éjectable, d’autant que l’écurie transalpine chercherait déjà son remplaçant.

Selon la Gazzetta dello Sport, plusieurs entraîneurs ont été approchés ces dernières heures. Parmi eux, on retrouve Thiago Motta. Libre depuis son départ du PSG où il entraînait les U19, l’ancien milieu de terrain serait en bonne position pour décrocher le poste au Genoa. Affaire à suivre...