Invité dans l’émission Breaking Foot sur SFR Sport, le président du LOSC Gérard Lopez est revenu sur le mercato estival du club nordiste. « On a fait un mercato ambitieux. En tant que président je souhaitais faire plus. Mais je travaille avec des gens pointilleux. On avait déjà défini ce groupe comme celui qui démarrerait la saison.

Adama Traoré et Bensebaini auraient pu nous rejoindre c’est vrai, mais les clubs n’ont pas voulu les libérer, » a assuré le président nordiste. Ce dernier en a également profité pour rappeler les objectifs du club cette saison. « On aimerait jouer pour le top 5, on a la qualité pour le faire. On n’a pas encore trouvé la recette, les automatismes pour le faire, mais on pense qu’on a le potentiel pour y arriver, » a commenté Lopez.