Dans le cadre d’une interview accordée à France Football, le président du LOSC Gérard Lopez répondait aux questions d’anciennes figures emblématiques du club nordistes. Interrogé par son prédécesseur Michel Seydoux, l’homme fort des Dogues a expliqué pourquoi il avait racheté le club nordiste.

« C’était le club qui me correspondait. Michel a bien vendu. Il m’a dit : "Ça va te prendre les tripes." Et effectivement, ça fait souffrir, mais le club me le rend aussi très bien... Il avait raison. J’ai acheté une énorme machine à sentiments et à sensations. C’est comme-ça, au-delà de l’aspect financier qu’il m’avait décrit, et c’est comme ça que ça se passe, » a ainsi confié le président lillois.