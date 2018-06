Auteur d’un match de très haute volée où il a inscrit trois buts, Cristiano Ronaldo a porté le Portugal pour lui permettre d’accrocher le match nul contre l’Espagne. Néanmoins il ne s’est pas fait que des admirateurs. Coupable de la faute sur le Portugais qui précède le coup franc du 3-3, Gerard Piqué n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer le Lusitanien : « Cristiano a tendance à se jeter et à presque à chaque fois (les arbitres) sifflent. »

Son coéquipier au Real Madrid, Nacho Fernandez a été davantage mesuré. Le défenseur qui a concédé un penalty en tout début de rencontre suite à une faute sur Cristiano Ronaldo a préféré mettre en avant la prestation de la Roja comme le rapporte Marca : « Je sais que j’ai touché Cristiano mais j’ai essayé de retirer ma jambe. Le plus important est que nous avons répondu et moi, avec mon but. »