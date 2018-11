En plus d’être joueur de football, Gerard Piqué est également un homme d’affaires averti. A l’origine de la création d’une nouvelle compétition de tennis (une terrible nouvelle pour l’actuelle Coupe Davis), le défenseur du FC Barcelone a confié à L’Equipe Magazine qu’il avait aussi de gros projets pour le monde du football.

« On travaille sur deux projets. L’un est d’acheter une équipe. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. L’autre est de créer une nouvelle compétition de football ou d’utiliser une compétition déjà existante. Non, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Ce sont deux très beaux projets ». Suspense !