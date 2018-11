Demain soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Napoli dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté). Une rencontre qui s’annonce déjà cruciale pour les deux formations. Interrogé en conférence de presse, Gianluigi Buffon a estimé que son équipe avait changé d’état d’esprit lors des dernières semaines.

« On a commencé le travail il y a trois mois et je peux dire qu’après l’aller à Naples, j’ai vu des changements, une équipe qui grandissait, plus compacte, et c’est très important pour l’Europe. Les matchs contre l’OM et Lille nous ont lancés sur cette voie. » Premiers éléments de réponse demain à 21h.