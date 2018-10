Arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance de la Juventus, Gianluigi Buffon a pu observer la Ligue 1 de près, après dix journées de championnat. Invité du Canal Football Club hier, le portier italien a dévoilé le nom du joueur, n’évoluant pas pour le PSG, qui lui a fait la plus forte impression en ce début d’exercice 2018-2019.

« Le joueur qui m’a le plus impressionné depuis que je suis arrivé en France ? Je dirais Memphis Depay, de Lyon », a-t-il confié au micro de Canal+. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres de Ligue 1, le Néerlandais est devenu plus important dans le système de l’Olympique Lyonnais cette année, mais aussi dans celui de sa sélection. Il devrait démarrer la rencontre face à Hoffenheim, demain, en Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté).