Mardi soir, la Juventus reçoit le Real Madrid pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Un match aux saveurs de revanche pour les Bianconeri, après la finale perdue face à ces mêmes Madrilènes en 2017. Pour l’illustre portier Gianluigi Buffon, ce sera certainement la dernière chance de soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour y arriver, il devra barrer le passage à l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, en très grande forme en cette fin de saison. Le portier transalpin n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur la star portugaise à qui il voue une grande admiration.

« J’ai une admiration illimitée pour Ronaldo, il a pu s’améliorer avec le temps. Je l’admire parce que c’est une personne qui sait ce qu’il fait et qui est pragmatique. Ces dernières années, il s’est montré intelligent. Il a changé de position, dépense moins d’énergie qu’auparavant, a-t-il lancé dans des propos relayés par Marca. Face au but, c’est vraiment un tueur. Cette lucidité au moment de marquer, il n’y a que chez Trezeguet que je l’ai vue. J’ai eu la chance de jouer contre Ronaldo, le Brésilien, avec et contre Ibrahimovic, mais Cristiano Ronaldo collectionne record après record. » Le principal intéressé appréciera fortement.