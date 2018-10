Depuis 2015, Michel Platini purge sa suspension de toute activité liée au monde du football pendant quatre ans. Une suspension qui l’a empêchée de prendre la tête de la FIFA, lui qui nourrissait de grandes ambitions. Si finalement c’est son bras droit à l’UEFA, Gianni Infantino, qui a pris ce poste, ce dernier ne comprend pas que Michel Platini ait de la rancœur à son égard, comme il le confie dans une interview accordée à L’Equipe.

« Avant de poser candidature, je suis passé voir Michel Platini en personne avec un vice-président de l’UEFA. On a discuté de la situation, de ma candidature et du fait que je me retirerais à la minute où sa situation serait éclaircie. Je venais lui demander son avis et son accord. Il me l’a donné. [...] Je peux comprendre qu’il y ait un réflexe de chercher des responsables, mais cela ne devrait pas empêcher la clairvoyance. Avant la révélation de ce paiement de la part de Joseph Blatter, j’étais en pleine préparation de la campagne de Michel pour la présidence de la FIFA. Cette nouvelle, c’était comme si le ciel nous était tombé sur la tête, comme vous dites dans Astérix. On était abasourdis, et moi comme les autres. Et pour être clair, la situation de Michel ne me réjouit pas, elle ne m’a jamais réjoui. Mais ce n’est pas une raison pour accepter les procès d’intention et les théories du complot, nourris sans aucune preuve », a ainsi déclaré Gianni Infantino.