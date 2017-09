Suite de la 6e journée en Espagne, où le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du promu Girona pour un derby de Catalogne ! Si une centaine de kilomètres sépare les deux villes, dix points séparent déjà les Blaugranas, en tête de la Liga, de leurs adversaires du soir, Blanquivermells, 15es avant la rencontre.

Pour tenter de décrocher un sixième succès consécutif, Ernesto Valverde est privé de plusieurs éléments. Si Paco Alcácer, Umtiti et André Gomes sont de retour, Semedo, Arda Turan, Deulofeu et Vermaelen n’ont pas été retenus. Dembélé et Rafinha sont eux blessés.

Les compositions d’équipes

Girona : Iraizoz, Juanpe, Espinosa, Ramalho ; Maffeo, Aleix García, Pons, Aday ; Portu, Douglas Luiz ; Olunga

Barcelone : Ter Stegen ; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Alba ; Rakitic, Paulinho, Iniesta ; Aleix Vidal, Messi y Suárez

Suivez la rencontre en intégralité sur notre live commenté.