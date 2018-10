La vente des Girondins de Bordeaux autorisée par la Métropole, le fonds d’investissement américain GACP va prendre les rênes du club dès mardi. Selon le JDD, Ulrich Ramé, directeur sportif du club aquitain, va être remplacé par les nouveaux propriétaires. Et un nom a déjà été avancé : il s’agit d’Eduardo Macià, passé par Valence, Liverpool (époque Benitez), la Fiorentina et l’Olympiakos. Il était également convoité par Manchester United et le Milan AC.

Ce n’est pas la seule fonction qui va connaître un changement. Celui de président délégué, que Joseph DaGrosa avait déclaré ne pas vouloir occuper, devrait revenir soit à Vincent Tong-Cuong, ancien de Guingamp, de Saint-Étienne et de la LFP, et Jean d’Arthuys, déjà passé par les Girondins au début des années M6. Ce poste sera plus administratif pour GACP. L’heure est donc au changement à Bordeaux.