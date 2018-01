Le jeu des chaises musicales a fait des ravages lors de ce mercato hivernal. Aubameyang a rejoint Arsenal, ce qui a poussé Olivier Giroud à rejoindre Chelsea, et Michy Batshuayi à rejoindre le Borussia Dortmund. Le transfert de l’international français (69 sélections, 29 buts) est certainement l’un des plus surprenants de cet hiver.

Après cinq ans et demi et 105 buts inscrits sous le maillot d’Arsenal, Oliver Giroud a donc finit par quitter le club qui l’a révélé aux yeux de l’Europe. Sur son compte officiel Twitter, l’attaquant de 31 ans a tenu à remercier une dernière fois les fans des Gunners. « J’ai passé cinq ans et demi incroyable parmi la famille d’Arsenal. C’est histoire magnifique se termine aujourd’hui. Merci pour votre accueil chaleureux. J’aimerais remercier tout particulièrement les fans pour leur soutien inconditionnel depuis mon arrivée ».

I spent five and a half amazing years within the arsenal family. This beautiful story ends today. Thank you for your warm welcome. I would like to especially thank the fans for their unconditional support upon my arrival #nananana #ThankYou pic.twitter.com/GofNGAi3pW

