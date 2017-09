Remplaçant depuis le début de saison à Arsenal, Olivier Giroud a récemment déclaré ne pas vouloir revenir en France, alors que l’OM et l’OL le suivaient de près. Ce samedi 2 septembre, la presse anglaise (The Express, Liverpool Echo, The Mirror...) relaye les propos de Charlie Adams, milieu de terrain de Stoke City, pour la radio britannique Radio Five Live. Propos qui révèlent que le buteur français voulait rejoindre Everton cet été. Mais que sa femme l’aurait fait changer d’avis.

« L’accord était quasiment acté. Giroud devait rejoindre Everton, pour remplacer Lukaku parti à Manchester. Mais j’ai appris que c’est sa femme, ou fiancée je ne sais pas, qui a refusé. » Giroud a participé aux trois premières rencontres d’Arsenal en Premier League. Mais à chaque fois, il n’est entré en jeu qu’au bout d’une heure de match.