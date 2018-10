Après avoir dévoilé une liste de 60 joueurs pour le trophée de Golden Boy (meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe), le quotidien sportif italien Tuttosport, qui remet la récompense, a réduit celle-ci à 40. Une liste parmi laquelle on retrouve dix joueurs du championnat de France.

Kylian Mbappé, vainqueur l’an dernier, est présent et favori à sa propre succession. Deux autres joueurs du PSG l’accompagnent : Moussa Diaby et Timothy Weah. Boubacar Kamara (Olympique de Marseille) a aussi été retenu, tout comme Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Pietro Pellegri (AS Monaco), Ismaïla Sarr (Stade Rennais), Jules Keita (Dijon), Manuel Garcia et Kelvin Adou Amian (Toulouse FC). Trois autres joueurs français évoluant à l’étranger sont également en lice : Alban Lafont (Fiorentina), Odsonne Édouard (Celtic Glasgow) et Dayot Upamecano (RB Leipzig). Les votes sont désormais ouverts ici.

La liste des 40 finalistes :

Trent John ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL

Kelvin Adou AMIAN, TFC

Houssem AOUAR, OL

Musa BARROW, ATALANTA

Justin BIJLOW, FEYENOORD

Josip BREKALO, WOLFSBURG

Patrick CUTRONE, MILAN

Daniel Carvajal DANI OLMO, ZAGREB

Thomas DAVIES, EVERTON

Matthijs DE LIGT, AJAX

Moussa DIABY, PARIS SAINT-GERMAIN

José Teixeira DIOGO DALOT, MANCHESTER UNITED

Moussa DJENEPO, STANDARD LIÈGE

Ritsu DOAN, GRONINGEN

Gabriel ÉDER MILITÃO, PORTO

Odsonne ÉDOUARD, CELTIC GLASGOW

Ferreira da Silva EVANDER, MIDTJYLLAND

Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY

Achraf Mouh HAKIMI, BORUSSIA DORTMUND

Amadou HAIDARA, RED BULL SALZBOURG

Siqueira JOÃO FÉLIX, BENFICA

João Pedro Neves Filipe JOTA, BENFICA

Eduardo Borges JOVANE CABRAL, SPORTING

Dejan JOVELJIC, ÉTOILE ROUGE

Boubacar KAMARA, OM

Moise Bioty KEAN, JUVENTUS

Abdoulaye Jules KEITA, DIJON

Justin KLUIVERT, ROMA

Alban LAFONT, FIORENTINA

Manuel Alonso MANU GARCIA, TFC

Kylian MBAPPÉ, PARIS SAINT-GERMAIN

Pietro PELLEGRI, AS MONACO

Christian Mate PULISIC, BORUSSIA DORTMUND

Marcelo Josemir Pintos SARACCHI, RB LEIPZIG

Ismaïla SARR, RENNES

Dayotchanculle Oswald UPAMECANO, RB LEIPZIG

José Paixão de Oliveira VINICIUS JUNIOR, REAL MADRID

Moussa WAGUÉ, BARCELONE

Timothy Tarpeh WEAH, PARIS SAINT-GERMAIN

Nicolò ZANIOLO, ROMA