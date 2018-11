Quelques mois après dévoilé une liste de 60 joueurs pour le trophée de Golden Boy, Tuttosport avait réduit celle-ci à 40 fin septembre. Et un mois plus tard, le média italien a encore fait le tri, puisque la liste comprend cette fois-ci 20 candidats. Et parmi cette nouvelle liste, on retrouve encore quatre joueurs de Ligue 1. Kelvin Amian (Toulouse), Houssem Aouar (OL) et enfin Kylian Mbappé (PSG), vainqueur du trophée l’an dernier, sont toujours sélectionnés pour remporter ce trophée qui récompense le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans jouant en Europe.

Mais un autre joueur a été retenu au dernier moment. Il s’agit de Jonathan Ikoné, l’ailier du LOSC, qui intègre donc la liste finale. Certains pensionnaires du championnat de France ont donc eux été sortis de cette liste : Moussa Diaby et Timothy Weah (PSG), Boubacar Kamara (OM), Pietro Pellegri (AS Monaco), Ismaïla Sarr (Stade Rennais), Jules Keita (Dijon) et Manuel Garcia (Toulouse). À noter également que la France est le pays le plus représenté, avec six candidats. Vous pouvez dès à présent voter sur le site de Tuttosport.

Les 20 nominés pour le Golden Boy :

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Kelvin Amian (Toulouse)

Houssem Aouar (Lyon)

Josip Brekalo (Wolfsbourg)

Patrick Cutrone (AC Milan)

Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Thomas Davies (Everton)

Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam)

Diogo Dalot (Manchester United)

Éder Militao (Porto)

Odsonne Edouard (Celtic)

Phil Foden (Manchester City)

Gedson Fernandes (Benfica)

Amadou Haidara (RB Salzbourg)

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Jonathan Ikone (Lille)

Justin Kluivert (AS Roma)

Kylian Mbappé (PSG)

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Vinicius Jr (Real Madrid)