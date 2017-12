Brillants vainqueurs de Saint-Etienne (3-0) en milieu de semaine, les Bordelais ont rechuté vendredi soir à Dijon (3-2). Après la rencontre, devant la presse, Jocelyn Gourvennec a fait part de son mécontentement et a pointé du doigts les manques de son équipe hier soir en Bourgogne. L’Equipe relaye :

« Nous perdons surtout à cause d’erreurs défensives sur des situations basiques. Je suis bien sûr déçu, car ce n’est pas le genre de scénario auquel je m’attendais après notre victoire de mardi contre l’ASSE. On marque en premier, Malcom inscrit un but fantastique juste après l’égalisation… et juste derrière, on peut enfoncer le clou. On ne le fait pas. On cède à la fin. Si l’on veut jouer le haut du tableau, il faut être plus rigoureux. Cela ne peut pas être une journée oui, une journée non. On perd car on défend mal. » Prochain test pour les Girondins, vendredi 8 décembre contre Strasbourg.