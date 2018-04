Annoncé partant pour le FC Barcelone depuis le début de la saison, Antoine Griezmann (27 ans) est en pleine forme actuellement avec l’Atlético Madrid. Auteur de 23 buts en 38 matches lors de cet exercice avec les Colchoneros, l’attaquant français est revenu à son meilleur niveau depuis le début d’année 2018. Toujours bien placé pour attirer le joueur, le FC Barcelone aurait pris le meilleur sur Manchester United selon The Sun.

Selon le tabloïd britannique, Antoine Griezmann aurait donné son aval au Blaugranas en vue de la saison prochaine. Ces derniers seraient prêt à débourser la clause libératoire du natif de Mâcon, à savoir 100 millions d’euros. Une mauvaise nouvelle pour les Reds Devils et José Mourinho, intéressés de longue date par le joueur. Voulant récupérer la somme la plus importante possible dans ce dossier, l’Atlético est actuellement en train de négocier pour augmenter la clause du joueur jusqu’à 300 millions d’euros.