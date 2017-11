Comme chaque semaine, c’est le retour du Grand Show des Réseaux Sociaux. Avec aujourd’hui la surprise de Paulo Dybala à un enfant, le FC Nantes clashe Raymond Domenech après le match à Paris, le retour de Zlatan Ibrahimovic parodié, Anthony Martial parle des ses chaussures, Paul Pogba le Minikeum, la folie des supporters d’Arsenal lors de la victoire contre Tottenham, les joueurs contre l’esclavage, Patrice Evra félicite Paul Pogba, James Rodriguez au basket, l’hommage des Lyonnais à Fékir lors de OL-Montpellier, le PSG trolle l’OM, Arsène Wenger parodié, Kendrick Lamar fan des Spurs ou encore le cadeau de Thiago Silva à Kylian Mbappé.

On poursuit avec la photo de Cristiano Ronaldo à l’hôpital parodiée, Lionel Messi avec Kevin Séraphin, Andrès Iniesta dribble pour Sony, Neymar et Marco Verratti en boite de nuit, le défi de Nacho Monréal, la nouvelle coupe de Antoine Griezmann, Thomas Meunier recruteur, la fête à Besiktas après la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Wissam Ben Yedder trolle Liverpool, Benjamin Mendy dans les coulisses de la victoire de Manchester City contre Feyenoord et enfin Paul Pogba se teste au Foot US.