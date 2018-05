Ce soir, Antoine Griezmann a été grandiose lors de la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid (3-0). Le Français a inscrit un doublé et, en tant que fan de l’OM, il a apprécié la qualité de l’adversaire et de ses supporters.

« Ce n’est pas plus dur parce qu’aujourd’hui je suis plus égoïste ça faisait deux finales que je perdais. J’ai quitté ma maison à 14 ans pour gagner des titres et ce soir j’avais l’opportunité de gagner un trophée. Je suis fier de la saison de l’OM et des supporters qu’ils ont. Ils ont rempli à eux seuls le stade, c’est important ce qu’ils ont. Ce qu’a fait Rudi Garcia avec cette équipe c’est énorme. Je les félicite pour leur saison et je leur souhaite de se qualifier pour la Ligue des Champions le plus rapidement possible », a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse.