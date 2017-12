Gonçalo Guedes se souviendra longtemps de son année 2017, lui qui a évolué pour trois écuries différentes. Interrogé par le site de l’UEFA (version espagnole), le Portugais a confié : « Ça a été une année importante pour moi. J’ai vécu de grands changements dans ma vie. J’ai pu jouer à Benfica, à Paris puis ensuite à Valence. Ce sont trois très bons clubs qui m’ont aidé à grandir et à continuer ma progression dans le football ». C’est au sein du club ché, où il est prêté par le PSG, que le footballeur de 21 ans continue à s’améliorer. Un prêt qui est une vrai réussite puisque Guedes rayonne en Liga, à tel point que le FCV négocie pour l’acheter définitivement. « Cela a été bien pour moi de venir à Valence. J’ai pu faire de bonnes choses au niveau individuel et au niveau collectif. Je dois maintenir ce niveau pour arriver le plus haut possible ».

Une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait être cela. « Ce serait très important, oui. Mais nous savons que ce sera difficile de rester à cette position en Liga pour garder la Ligue des Champions. Nous allons tout faire pour la garder le plus longtemps possible. Mais nous savons que nous sommes à un niveau très haut et que ce sera difficile de le maintenir ». D’un point de vue collectif mais également individuel, ses bonnes prestations avec Valence pourrait l’aider, lui qui aimerait jouer la Coupe du Monde avec le Portugal. « Je crois que pour tous les joueurs, jouer une compétition comme le Mondial est très important. C’est toujours bien. C’est un objectif personnel. J’aimerais beaucoup être convoqué pour le Mondial ». L’année 2018 pourrait donc apporter de belles choses à Gonçalo Guedes qui a évoqué ses souhaits. « La seule chose que je peux demander, c’est que les choses continuent de cette manière ; que nous soyons très haut au classement et que tous les objectifs individuels et collectifs se réalisent ».