Auteur d’un match nul contre Montpellier (1-1) samedi soir lors de la 9e journée de Ligue 1, l’En Avant de Guingamp n’a plus perdu depuis trois rencontres, après une série noire de six défaites pour débuter la saison. Avec ce point, le club breton compte désormais cinq unités mais est toujours lanterne rouge du championnat. Mais après la rencontre, Antoine Kombouaré s’est montré satisfait du résultat.

« C’est vrai qu’on est passé par toutes les situations. Il fallait être costauds mentalement pour relever cet immense défi, d’être pénalisés très tôt et surtout d’avoir été menés au score. Très clairement, pour moi, c’est un point synonyme de victoire. J’ai aimé la révolte, cette rage de vouloir ne pas perdre ce match. Je félicite les joueurs de leur énorme match et je les remercie d’avoir fait des choses auxquelles on ne s’attend pas. Malgré les vents contraires, ils ont fait ce qu’il faut pour ramener un point », a expliqué le technicien de l’EAG comme le rapporte L’Equipe.