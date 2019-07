Relégué en Ligue 2, l’En Avant Guingamp connait quelques changements à l’intersaison. En effet, Jocelyn Gourvennec n’a pas poursuivi l’aventure sur le banc, c’est Patrice Lair, l’ancien coach des Chamois Niortais, qui a pris sa succession. Et le nouvel entraîneur des Bretons prend des décisions radicales.

Dans un entretien accordé au Télégramme, l’entraîneur des Guingampais a annoncé qu’il ne comptait plus sur Nicolas Benezet (28 ans) et Yanis Salibur (28 ans) pour l’exercice à venir. « Nicolas Benezet et Yannis Salibur s’entraîneront à part, je ne compte pas sur eux. C’est fini, déclare Lair. On mettra en place des entraînements pour eux. » Les deux joueurs, à qui il reste un an de contrat, avaient exprimé leur souhait de quitter les Rouge et Noir lors de ce mercato estival.

