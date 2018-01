Malgré des touches en Serie A et l’intérêt prononcé de Toulouse, Clément Grenier devrait finalement rejoindre la Bretagne. Interrogé par Le Télégramme, le président du club breton, Bertrand Desplat a confirmé l’imminence du transfert : « Il y a accord de principe ». Une arrivée qui s’inscrit parfaitement dans la politique sportive des Guingampais : « Depuis qu’il est notre entraîneur, Antoine Kombouaré a souhaité la venue de joueurs qui créent du jeu. Ce renfort s’inscrit dans cette logique. Pour tout le club, ce n’est que du bonheur d’accueillir Clément ! »

Seulement auteur de 31 minutes depuis le début de la saison, Clément Grenier voulait absolument se relancer. D’après Bertrand Desplat, les deux parties ont vite trouvé un intérêt commun : « Comme on dit, le courant est très bien passé. On s’est déplacé à Lyon pour le voir. Nous entretenons de très bonnes relations avec son agent, Jean-Pierre Bernès, qui est aussi celui de Jocelyn Gourvennec et Jimmy Briand. Je crois qu’on lui a proposé un projet cohérent, à la fois sur le plan sportif et humain. » Le milieu de terrain devrait s’engager libre avec Guingamp dans les prochaines heures.