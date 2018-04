Handicapé par de nombreuses blessures et arrivant en fin de contrat en juin prochain, Étienne Didot vit un exercice mitigé avec 19 matches et 1 but à son actif. Interrogé par le Télégramme sur sa situation, il espère poursuivre l’aventure avec la formation bretonne : « Aujourd’hui, je me sens en forme. Je pense qu’on discutera avec le président et l’entraîneur dans les semaines à venir. Je suis heureux ici, alors si je peux prolonger, ce serait super. Mais je ne me pose pas trop de questions. Après, ça dépendra aussi de ce que le club souhaite faire. »

Passé à Rennes et à Toulouse pendant de longues périodes, le milieu de terrain se sent épanoui dans ses Côtes-d’Armor natales. Après deux ans à Guingamp, il privilégie la stabilité et ne pense pas du tout à un départ : « Non, parce que je suis épanoui ici. Je suis déjà reconnaissant envers le club de m’avoir permis de revenir. Alors, si je peux continuer ici encore un peu… »