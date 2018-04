Arrivé à Guingamp cet hiver après une situation d’échec à l’OL, Clément Grenier retrouve des couleurs en Bretagne. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Ligue 1, le milieu offensif de 27 ans, qui a signé un contrat d’un an et demi avec l’EAG, pense déjà à un départ cet été comme il l’a indiqué à Canal Plus ce vendredi soir.

« Oui, il y a quelques appels, quelques touches. Si j’ai un bon de sortie ? Oui en quelque sorte. C’était plus ou moins le deal avec le Président et le coach. Evidemment j’ai envie de retrouver la Coupe d’Europe, ces compétitions là qui me manquent aussi. J’ai aussi envie de gagner des titres. » Guingamp pourrait alors réaliser une belle affaire en seulement six mois.