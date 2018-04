Dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, l’En Avant de Guingamp reçoit l’AS Monaco au stade du Roudourou (20h). Côté monégasque, l’objectif est clair : reprendre ses esprits après la gifle reçue au Parc des Princes, dimanche dernier (7-1) et ses distances dans la course au podium, après le large succès lyonnais à Dijon, hier (5-2). Les hommes de Leonardo Jardim ne comptent qu’un point d’avance sur l’OL avant cette rencontre.

Privé de Sidibé, Subasic, Keita et Jovetic, le coach lusitanien récupère Glik et revient au 4-2-3-1, avec Seydou Sy dans le but. Il peut toujours s’appuyer sur un milieu solide, composé de Fabinho, Moutinho et Tielemans et d’une attaque pleine de talent, avec le trio Lemar, Rony Lopes, Falcao. Du côté d’Antoine Kombouaré, le onze qui était parvenu à arracher un match nul inespéré à Lille lors de la journée précédente est reconduit, à l’exception de Coco, remplacé par Thuram.

Les compositions d’équipes :

EA Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Martins Pereira - Didot, Blas - Thuram, Grenier, Benezet - Briand.

AS Monaco : Sy - Touré, Glik, Jemerson, Jorge - Moutinho, Fabinho - Rony Lopes, Tielemans, Lemar - Falcao.