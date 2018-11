Après le match nul entre le LOSC et Strasbourg (0-0), hier soir, la 13e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi au Roudourou, où l’En Avant de Guingamp, lanterne rouge, reçoit l’Olympique Lyonnais, quatrième.

Pour ce match, le tandem Vincent Rautureau-Sylvain Didot, qui assure l’intérim depuis le limogeage d’Antoine Kombouaré, en attendant l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, aligne un 4-3-3, dans lequel on retrouve Johnsson dans le but, Ikoko, Kerbrat, Sorbon et Rebocho en défense, un milieu à trois composé de Deaux, Didot et Blas et une attaque où l’on retrouvera Benezet, Coco et Thuram. Sur un match nul au goût de défaite, face à Hoffenheim en Ligue des champions (2-2), l’OL doit réagir et Bruno Genesio propose dans cette optique un 3-5-2. Un schéma déjà choisi mercredi, en Coupe d’Europe. Touché, Nabil Fékir laisse sa place à Moussa Dembélé, de même que Tete remplace Rafael.

Les compositions d’équipes :

EA Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Rebocho - Didot, Deaux, Blas - Coco, Thuram, Benezet

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Morel - Tete, Ndombélé, Tousart, Aouar, Mendy - Memphis, Dembélé