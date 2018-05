La 37e et avant dernière journée de Ligue 1 débute ce soir (20h45) avec le match avancé, en raison de la finale de la Ligue Europa du 16 mai, entre l’EA Guingamp et l’Olympique de Marseille. Onzièmes, les Guingampais n’ont plus rien à espérer et tenteront de jouer un bien mauvais tour aux Phocéens. Les joueurs de Rudi Garcia, qui ont forcément leur finale de C3 contre l’Atlético Madrid en tête, ont encore le podium du championnat à aller chercher. Quatrièmes avec 73 points, les Olympiens comptent une unité de retard sur l’AS Monaco et deux sur l’Olympique Lyonnais. Une victoire permettrait donc à l’OM de s’installer provisoirement au deuxième rang.

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré conserve son 4-2-3-1 habituel. Le technicien français a préféré titulariser Lucas Deaux devant la défense plutôt que Ludovic Blas. Dans l’entrejeu, Clément Grenier, homme en forme, est présent en tant que numéro 10. Dans les rangs phocéens, Rudi Garcia ne peut pas compter sur Dimitri Payet, blessé selon Canal Plus. Le capitaine olympien est remplacé par Maxime Lopez au milieu. Suite aux absences de Luiz Gustavo et Adil Rami, Grégory Sertic accompagne Boubacar Kamara en défense centrale. Hiroki Sakaï effectue quant à lui son retour à la place de Bouna Sarr.

Les compositions d’équipes :

EA Guingamp : Johnsson - Eboa Eboa, Kerbrat, Sorbon, Ikoko - Didot, Deaux - Benezet, Grenier, M. Thuram - Briand.

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakaï, Sertic, Kamara, Amavi - Anguissa, Lopez - Thauvin, Sanson, Ocampos - Germain.